Napoleon bez tajemnic. Wcale nie był niski i miał problem z francuskim

Język i nazwisko

Inną ciekawostką związaną z Napoleonem jest fakt, iż jako cesarz Francji miał problemy z posługiwaniem się językiem francuskim. Mówił z obcym akcentem i ponoć do końca życia nie opanował francuskiej gramatyki na tyle, by móc samemu pisać oficjalne listy. Napoleon Bonaparte był Korsykańczykiem i dopiero jako 10-latek we francuskim seminarium zaczął się uczyć tego języka. Wcześniej posługiwał się m.in. korsykańskim, którym do dziś mówi około 260 tys. ludzi. Nie tylko na samej Korsyce (wyspa liczy 350 tys. mieszkańców), ale także w różnych zakątkach Ameryki Łacińskiej, USA, w Kanadzie i we Włoszech (łącznie ok. 80 tys. osób).