"Napoleon" zaskoczył w Ameryce. Sprzedaż biletów przerosła oczekiwania

Taki los spotkał dwie duże premiery tego tygodnia: "Napoleona" Ridleya Scotta i "Wish" wytwórni Disneya. Epickie dzieło z Jaoquinem Phoenixem w roli tytułowej zarobiło w środę 7,7 mln dol. i szacuje się, że do niedzieli Amerykanie wydadzą na bilety 36,5-37,5 mln dol. To dużo powyżej oczekiwań wytwórni, która - jak donosi "The Hollywood Reporter" - liczyła na 22-25 mln dol.