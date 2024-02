Netflix eksploatuje filmy Marii Sadowskiej. Reżyserka mówi, ile z tego ma

- Jeżeli film ma sukces, to żeby reżyser mógł sobie spokojnie pożyć przez chociaż rok z tego i np. pisać następny scenariusz, a nie musieć robić seriali, czy się rozmieniać na drobne tylko po to, żeby zapłacić czynsz, to dla reżysera kwestia takich tantiem jest bardzo ważna - stwierdziła w rozmowie.