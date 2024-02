Mateusz Damięcki napisał list do N. Prosi o tantiemy

"Obecna propozycja ustawy nie zapewnia nam godnej przyszłości, a całkowicie ją rujnuje. Tantiemy z Internetu to nasze 'być albo nie być'. Nie mamy umów o pracę, nie mamy stałych przychodów, nie mamy zdolności kredytowych. [...] W ostatnich latach dochodzi do gwałtownej zmiany w eksploatacji naszych utworów. Spada rola TV, kina w poważnym stopniu tracą widzów. Efekty naszej pracy przenoszą się do internetu. Powinno dostosować się do tego prawo" - napisali do ministra Bartłomieja Sienkiewicza członkowie Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polski.