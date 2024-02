Tantiemy z internetu nie dla Polaków? Jest o co walczyć

Pospieszna decyzja resortu kultury o wdrożeniu unijnych dyrektyw z pominięciem kluczowych dla twórców zapisów jest niezrozumiała, a co gorsza nikt z władz publicznie jej nie tłumaczy. Wygląda to na niedbały ukłon w kierunku Komisji Europejskiej, by jak najszybciej przestała naliczać nam kary i wstrzymywać środki zablokowane przez działania poprzedniego rządu. Przy okazji to też uścisk dłoni z gigantami streamingu, którzy nadal będą w Polsce tylko powiększać swoje zyski. Nie ma w tym działaniu szacunku do polskich artystów, którzy w ostatnich latach domagali się praworządności.