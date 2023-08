Nie bawią ich memy. Japończycy są wściekli

Jeśli chodzi o box office, to znacznie więcej, bo ponad 700 mln dolarów zarobiła od momentu premiery produkcja Grety Gerwig. Pisaliśmy ostatnio, że "Barbie" może bardzo szybko dołączyć do grona miliarderów. I że na swoją premierę film czeka jeszcze m.in. w Japonii. No właśnie...