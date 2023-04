Nie ma czym się chwalić. Gwiazdor odmówił komentarza

Podstawowe pytanie brzmi, jak to się stało, że mimo sankcji "John Wick 4" trafił do rosyjskich kin? W oświadczeniu szef wytwórni Liongate Motion Pictures, Joe Drake, napisał: "Film trafił do kin z Rosji z powodu wcześniejszych kontraktów. Mieliśmy zobowiązania do spełnienia. W ramach wypełniania tych zobowiązań przeprowadziliśmy procedurę wyjaśniającą, która wykazała, że zaangażowane strony nie są objęte sankcjami".