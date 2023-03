Nowy hit w kinach. Białoruś okupowana przez nazistów i bohater Putina

W każdym tygodniu pojawia się w rosyjskich kinach kilka nowych tytułów, niemal wszystkie rodzimej produkcji. Przez pierwsze miesiące wojny w Ukrainie mieszkańcy Rosji chodzili do kina prawie wyłącznie na filmy dla dzieci. Bajka zatytułowana "Czeburaszka" (jej bohaterem jest znany także polskim widzom miś Kiwaczek) stała się największym rodzimym przebojem w rosyjskich kinach w ostatnich 30 latach. Do tej pory zarobiła 95 mln dolarów. Do rekordowego wyniku hollywoodzkiego filmu ("Avatar" Jamesa Camerona) brakuje już tylko 20 mln dolarów.