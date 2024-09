Nie żyje Kris Kristofferson. Miał 88 lat

Kristofferson, pochodzący z Brownsville w Teksasie, był znany jako utalentowany autor tekstów i muzyk, a także jako aktor z pierwszej ligi Hollywood. Jego przeboje z lat 60. i 70., takie jak "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" i "Me and Bobby McGee", stały się standardami muzyki country. Choć wykonywał je sam, to często były one bardziej znane w interpretacjach innych artystów, takich jak Ray Price i Janis Joplin.