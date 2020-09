Niemożliwe nie istnieje. Ekscentryczny biolog i dwóch Polaków uratowało legendarną firmę

Zobacz: Nieświadomie oddała na złom prawdziwy skarb

I to, co wydawało się niemożliwe, udało się zrobić. Ekscentryczny biolog wykupił fabrykę, otworzył biuro, zatrudnił równie kreatywnych jak on zapaleńców i stworzył firmę o znamiennej nazwie – Impossible.

I to do tego stopnia, że po jakimś czasie trzeba było się z niego pozbyć Floriana.

– Ja odpowiadałem za romantyczną wizję. A jak wiemy, romanse czasem nagle się kończą – mówi w filmie, a pytany o to, czy ma do Polaków żal przyznaje, że oczywiście nie, bo potraktował przygodę z Impossible jako rozgrzewkę przed innymi projektami.

"Analogowy wizjoner" to urocza historia zapaleńca, który podzielił los Steve’a Jobsa. On przecież też został odsunięty od kierowania biznesu, którego był ojcem.

W "Analogowym wizjonerze" historia Polaków jest zaledwie liźnięta. Nic dziwnego. Smołokowscy dziedzictwo Polaroida potraktowali jako świetny pomysł na biznes. Bohaterem z wizją był ekscentryczny biolog. Choć faktycznie to dzięki Smołokowskim firma wróciła do gry. Odbiła się od całkowitego dna. W 2008 roku produkowali zero filmów do aparatów, teraz liczy się je w setkach milionów.