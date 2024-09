Nowe true crime Netfliksa. Widzowie wściekli za scenę pocałunku

"Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" Hit Netfliksa szokuje i popełnia stare błędy

Jak zauważa recenzentka Wirtualnej Polski, Karolina Grabińska, serial Netfliksa niepotrzebnie epatuje przemocą i dokłada wątki. "Pokazywanie z każdej strony, z bliska i wielokrotnie roztrzaskanych ciał Menendezów nie wnosi niczego do historii. Moment zabójstwa jest przedstawiony wystarczająco brutalnie. Mimo to twórcy wracają do scen, w których epatują połową twarzy bohatera granego przez Javiera Bardema. Wszystko to sprawia, że choć życie samo napisało ciekawy i złożony scenariusz, to Murphy postanowił go poprowadzić w taki sposób, że zamiast odpowiedzi, mnożą się pytania, a zabójcy i gwałciciele wzbudzają współczucie".