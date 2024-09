30-minutowa scena o molestowaniu i gwałtach. Hit Netfliksa szokuje i popełnia stare błędy [RECENZJA]

W historii braci Menendezów nie brakuje dramatów. Lyle i Erik przed sądem ze szczegółami opowiadali, jak ojciec od najmłodszych lat zmuszał ich do wspólnych pryszniców i masaży. Gdy byli nastolatkami, kazał im uprawiać ze sobą seks oralny. Doszło również do gwałtów. Serial mówi o tym wprost. W piątym odcinku zatytułowanym "Skrzywdzony" aktor wcielający się w Erika przez 30 minut opowiada swojej prawniczce o rodzajach seksu, do których zmuszał go ojciec. Z najdrobniejszymi szczegółami. Kamera przez cały czas trwania tego epizodu jest skierowana na niego, pokazując emocje ofiary, jak lęk, zagubienie czy obrzydzenie.