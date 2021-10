Obawiali się klęski. Teraz myślą już o drugiej części

Jednak najważniejszym sprawdzianem dla "Diuny" była premiera w Stanach Zjednoczonych. Tu miały się rozstrzygnąć losy superprodukcji. Wytwórnia Warner Bros. nie była pewna swojego tytułu. Nie jest przypadkiem, że z dużym wyprzedzeniem wprowadziła "Diunę" najpierw do europejskich kin. Liczyła, że tam łatwiej będzie odnieść jej sukces, który pomoże przekonać do filmu amerykańską widownię. Do końca nie wiadomo też było czy widzowie powyżej 30. roku życia zdecydują się pójść do kina. W tym roku w większej liczbie uaktywnili się tylko jeden, jedyny raz. Przy okazji filmu "Nie czas umierać".