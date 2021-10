Reżyser "Diuny" przyjedzie do Polski. Na festiwalu Camerimage odbierze specjalną nagrodę

Drzwi do międzynarodowej kariery reżyserowi zapewnił film "Pogorzelisko", który był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Opowiada on poruszającą historię kanadyjskich bliźniaków, których matka poprosiła na łożu śmierci, by udali się na Bliski Wschód, aby poznać prawdę o swej tożsamości.