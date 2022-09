"Orlęta. Grodno '39": Patriota bez powodu

Niespecjalnie też zadbano o to, by nakreślić kontekst społeczno-historyczny. Pojawia się kilku młodzieńców z logo ONR na ramionach, którzy szturchają Leona. Chłopak jest też dyskryminowany w szkole, ale nie zmienia to jego propolskiej postawy. Można się domyślać, dlaczego brat Leosia postanowił walczyć po stronie sowieckiej. Ale co skłoniło młodszego do pójścia na wojnę, choć wiedział, że będzie walczył przeciw bratu?