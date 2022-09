Burda w barze z kebabem, polski patriotyzm i jeden osiołek. Oto co będzie działo się na festiwalu w Gdyni

Wystarczy zmienić salę, by przenieść się o kolejny rok do przodu - do roku 1941 r. Tam zabiera nas Michał Kwieciński, reżyser filmu "Filip". To historia młodego polskiego Żyda, który ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podaje się za Francuza w samym sercu hitlerowskich Niemiec i korzysta ze wszystkich uroków świata. Tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.