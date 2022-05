Orły 2022. "Bardzo chcieliśmy zainteresować Kościół tym filmem". Do twórców odzywali się księża

- Bardzo chcieliśmy zainteresować Kościół tym filmem, bo uważam, że on powinien być pokazywany w kościele, powinien być pokazany w TVP. To jest film ekumeniczny, pozwalający rozmawiać i rozumieć się dwóm stronom tak zwanego konfliktu społecznego. Myślę, że ten film jest medium do dialogu społecznego w Polsce, powstał też w takim duchu, żeby ludzie zaczęli rozmawiać, żeby rodziny zaczęły rozmawiać. Wykorzystujemy język chrześcijaństwa jako bardzo obecny język w Polsce, którym wszyscy jesteśmy przesiąknięci. Ten język pozwala na rozmowę o bardzo trudnych rzeczach. Bardzo dużo duchownych się do nas zgłaszało, ale incognito, że wspaniały film, że bardzo się wzruszali, że to jest często ich historia – mówi Łukasz Ronduda.