"Wszystkie nasze strachy". Idź do kina. W TVP tego filmu raczej nie zobaczysz

- TVP ogląda bardzo dużo osób starszych, mieszkających na prowincji, dla których chrześcijaństwo jest bardzo ważnym punktem odniesienia. Mamy więc nadzieję, że ten film ich własnym językiem opowie im o sprawach, które budzą w nich obawy i niepokój. A to, mam głęboką nadzieję, może przynieść bardzo potrzebny efekt: zbliżyć do porozumienia pozostające w głębokim sporze grupy i przyczynić się do zażegnania konfliktów społecznych w Polsce - dodaje filmowiec.