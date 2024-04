Oscary 2025. Nadchodzą zmiany w regulaminie. Jakich zasad będą musieli przestrzegać filmowcy?

Żadne zasady oscarowego wyścigu nie są wyryte w kamieniu i to, co dziś oglądamy w tę jedną emocjonująca noc, jest znacząco różne od wydarzeń sprzed kilku dekad. Regulamin, tak jak branża filmowa, jest organizmem żywym, o ostatnich zmianach donosi The Hollywood Reporter. Część z nich jest próbą promowania kin w czasie, gdy triumfy święcą platformy streamingowe. Jest wiele zmian, które dla nas widzów wydają się jedynie kosmetyczne. Oto kilka ważniejszych informacji.