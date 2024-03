Show Goslinga, żarty Kimmela i dziwny Pacino. Tak sieć oceniła Oscary

Jak każde wydarzenie transmitowane na żywo, gala oscarowa obarczona jest dużym ryzykiem wpadek, które później będą na ustach całego świata i trafią do rankingów największych faux pas w historii ceremonii. Wydaje się, że w niedzielę, 10 marca w Los Angeles obyło się bez momentów, które mogłyby pretendować do tego miana. Co nie znaczy, że wszystko poszło jak z płatka. Internauci na bieżąco reagowali na to, co dzieje się na scenie, doceniając zarówno udane występy, jak i komentując chwile wywołujące ciarki żenady. Obejrzyj galerię i zobacz, jak okiem użytkowników sieci wyglądały Oscary 2024.