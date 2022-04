Ostatni film Jima Carreya. Rekordowe pożegnanie w kiepskim stylu

Wiele wskazuje na to, że Jim Carrey nosił się z tą decyzją już od dłuższego czasu. W ostatnich latach przestał zabiegać o ciekawe role. Właściwie to przestał zabiegać o jakiekolwiek. Przed kamerą pojawiał się sporadycznie i raczej nie stawiał przed sobą dużych aktorskich wyzwań. W 2014 r. dał się przekonać, jak twierdził przez sympatię do braci Farrelly, do występu w kontynuacji jednego z największych komediowych przebojów lat 90. "Głupi i głupszy bardziej" odniósł w kinach umiarkowany sukces, co chyba ostatecznie przekonało Carreya, że odgrzewanie starych kotletów i odcinanie kuponów to nie jest to, czym chciałby się zajmować po przekroczeniu 50 roku życia.