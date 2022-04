Była psychicznie maltretowana. Przeproszono ją po 40 latach

Shelley Duvall była jedną z ofiar Kubricka. W wywiadzie dla "New York Magazine" założyciel stowarzyszenia John J.B. Wilson przyznał, że nominacja dla bohaterki "Lśnienia" była pomyłką: "Nie wycofuję się z opinii, że jej kreacja jest przeraźliwie histeryczna. Znając jednak przeszłość i sposób, w jaki Stanley Kubrick ją traktował, uważam, że popełniliśmy błąd, przyznając Duvall nominację. Wiemy, że Kubrick doprowadzał ją na planie zdjęciowym na skraj szaleństwa z powodu swojego despotycznego i ordynarnego zachowania, za co został później nazwany (nie przez wszystkich) geniuszem. Właściwie zmusił ją do takiego występu i to on ponosi pełną odpowiedzialność".