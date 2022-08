Patryk Vega przeszedł dużą metamorfozę. Tyle schudł w niecały rok

Jeszcze jako nastolatek został wpisany go do polskiej księgi rekordów Guinnessa jako najmłodszy twórca telewizyjnych czołówek komputerowych. Gdy miał 18 lat postanowił zmienić nazwisko, ponieważ uznał, że ułatwi mu to karierę zagraniczną (urodził się jako Patryk Krzemieniecki). Zainspirował się filmem "Pulp Fiction" Quentina Tarantino, w którym jednym z głównych bohaterów jest Vincent Vega.