Gorszył i szokował. Teraz chce powiedzieć prawdę o sobie

Widzowie szturmują kina i w pełnych salach oglądają "Thor: Miłość i grom". Film z budżetem w wysokości 250 mln dolarów już bije rekordy w box office. Po pierwszych dniach wyświetlania zgarnął ponad 300 mln dolarów, a to dopiero początek zbierania danych. Jak radzą sobie aktorzy w filmie reżyserowanym przez Taikę Waititi? Za co najbardziej kochamy Christiana Bale'a, który wciela się w prawdziwy czarny charakter i znów przechodzi potężną metamorfozę do filmu? Jak wypada Natalie Portman w roli superbohaterki i co z jej przyszłością w MCU?