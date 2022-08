Nie mogą uwierzyć. Ludzie myślą, że to żart

Hasło reklamowe filmu "Niewidzialna wojna" brzmi: "Cała prawda o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze". Jest w nim dużo prawdy, gdyż produkcje Patryka Vegi bez wątpienia mają swoich wielbicieli (o czym świadczy chociażby frekwencja w kinach). Mają jednak także zagorzałych przeciwników, którzy na Facebooku, w komentarzach pod zwiastunem filmu, wyrażają takie opinie: "Kontrowersyjny? Polaryzujący to się zgodzę. Wyjdzie, jak zawsze z tego g.... Film – mem, który jednak osiągnie olbrzymi sukces kasowy. Nawet, jak Vega porusza ważny temat, to serwuje go w prostacki sposób". Inny internauta napisał: "Nakręcił film o sobie? Wciąż myślę, że to żart".