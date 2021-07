"Pig". Postawiliście krzyżyk na Cage'u? Nie tak szybko!

Przede wszystkim jest również bardziej nieoczywisty, niespodziewany, nawet szalony, by podlegać jakiejkolwiek kategoryzacji. To jest właśnie w "Pig" najlepsze – w jaki sposób przeprowadzona jest fabuła, w którą stronę zmierza, co okaże się w tej opowieści kluczowe, a co poboczne – wszystko to okazuje się zupełnie nieprzewidywalne.