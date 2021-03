Kino na rauszu. Tam alkohol leje się strumieniami

Ben przeżywa trudny okres w życiu. Stracił pracę, nie ma rodziny, która mogłaby go wesprzeć ani przyjaciół, z którymi mógłby bezpiecznie poimprezować, aby wyrzucić z siebie negatywne emocje. Zdesperowany mężczyzna decyduje się pojechać do Las Vegas i tam zapić się na śmierć. Realizuje swój plan z oddaniem, a jedynym, co podtrzymuje go przy życiu, jest niespodziewanie głęboka relacja z prostytutką Serą. On nie krytykuje jej pracy, ona nie próbuje go ratować. Przez krótką chwilę są nawet szczęśliwi. Dramat, który przyniósł Nicolasowi Cage’owi Oscara, to gorzkie studium powolnego upadku, ale przecież alkohol to nie tylko zabawa i komediowe kace.