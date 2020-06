Tajemnica rozwiązana po 13 latach. Fanom nie dawało to spokoju

Choć "Ghost Rider" w reżyserii Marka Stevena Johnsona Stevena Johnsona zarobił bez mała 230 mln dol, to nie zdołał przekonać do siebie krytyków.

Nic dziwnego – to przykład jak nie powinna wyglądać ekranizacja komiksu. Co rok później udowodnił " Iron Man ", który w 2008 r. zapoczątkował MCU.

Do sprawy po latach wrócił serwis Screen Rant. Okazuje się, że to, co widzimy na ekranie, to czysta natura i ani grama CGI. Dziennikarze dotarli do wypowiedzi Cage'a, w której zapewnił, że pięknie wyrzeźbiony tors jest dziełem ciężkiej pracy, wyrzeczeń i głodówki.