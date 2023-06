Piotr Gąsowski zagrał u boku Robina Williamsa. Według Amerykanów zaliczył nokdaun

- Minęło pół godziny, już ze dwa razy powinienem sie pojawić, bo tych scen miałem z 15. [...] Jest scena, kiedy Williams idzie, w oryginale ja podbiegałem do niego i miałem go zagaić. Ale widzę, że on idzie, ale to już po tym, jak do niego wybiegłem. [...] Nikt na sali nie wiedział, że zostałem wycięty. I na końcu cisza, ja siedzę i płaczę, nawet teraz chce mi się płakać. [...]. To był najgorszy dzień mojego aktorskiego życia ever - podsumował Piotr Gąsowski.