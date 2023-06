Johnny Depp powrócił. "Najlepiej szybko o nim zapomnieć"

Zdjęcia do filmu "Kochanica króla" rozpoczęły się pod koniec lipca ubiegłego roku. W całości zostały one zrealizowane we wnętrzach i plenerach Wersalu. O produkcji "Jeanne du Barry" (oryginalny tytuł) zrobiło się głośno, gdy pojawiła się informacja, że zagra w niej Johnny Depp. Hollywoodzki gwiazdor wcielił się w postać Ludwika XV, zwanego Ukochanym, który był najdłużej panującym władcą w historii Francji. Ludwik XV zmarł w 1774 r. Nie dane więc mu było poznać "uroków" rewolucji francuskiej. Blisko zapoznał się z nimi jego następca Ludwik XVI.