Piotr Mularuk: "Powiedziałem jej, że chcę zrobić film. Wyśmiała mnie"

To jest taki typowy przedstawiciel klasy średniej, że aż głowa boli. Nie mówię, że każdy koniecznie musi być tak nieprzyjemny w stosunku do swojej rodziny, ale on reprezentuje taki nowy model, do którego aspiruje spora część mężczyzn pracujących na przykład w korporacjach – żeby mieć najnowsze gadżety, wystrzyżony trawnik, markową kosiarkę. Nie chciałem specjalnie obśmiewać takiego stylu życia, ale ten model jest dziś tak wszechobecny, że trudno się do tego nie odnieść. W pandemii niestety Podkowa Leśna przeżywa zalew tych ludzi – menadżerów średniego szczebla – którzy uciekli przed pandemią z miast. Od kilkudziesięciu lat chodzę do lasu w Podkowie i nie widziałem takiego zatrzęsienia ludzi, jak teraz w pandemii. Są dni, kiedy nie mogę spokojnie przejść, bo ktoś we mnie rowerem wjeżdża. A teraz wyobraź sobie, że zaprzęgi psów husky na kółkach zaczęły jeździć po tym lesie. Tych Tomków jest teraz zatrzęsienie. Pod tym kątem film jest na czasie.