Nic w kinie w 2021 r. nie będzie zaskakiwać tak, jak "Magnezja"

Maja Ostaszewska jako przywódczyni klanu, Andrzej Chyra (nie poznacie go!) jako demoniczny przywódca sowietów, Dawid Ogrodnik dzielący ciało z Mateuszem Kościukiewiczem, czy Agata Kulesza jako inspektor Stanisława Kochaj – taka obsada to kolejna dobra rekomendacja, by obejrzeć ten film.