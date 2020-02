Po 38 latach zaginiony film ujrzał światło dzienne. Zagrały w nim wielkie gwiazdy

Po niemal 40 latach ukończono film, na który czekali fani horroru na całym świecie. Ale czy gwiazdy grające w nim główne role na pewno się ucieszą?

Zdjęcia do "Grizzly II: The Concert" w reżyserii André Szötsa ruszyły w 1983 r. na Węgrzech, których plenery miały imitować Park Narodowy Yellowstone. To tam pogrążona w rozpaczy po śmierci młodego, 4-metrowa niedźwiedzica sieje terror wśród turystów, którzy przyjeżdżają na wielki plenerowy festiwal.

Pewnie w ogóle nie rozmawialibyśmy o tym filmie, gdyby nie obsada. A jest ona imponująca, bo na ekranie pojawiają się Charlie Sheen , Laura Dern, Louise Fletcher, John Rhys-Davies i George Clooney . Większość przemyka, ale przecież nie o to chodzi. Co jest lepszego niż pierwsze role gwiazd i zdobywców Oscara w filmach, o których najlepiej chcieliby zapomnieć?

Wracając do "Grizzly II: The Concert". Zdjęcia miały trwać 45 dni. Nakręcono wszystkie sceny z aktorami, w tym tytułowy występ, do którego zaangażowano 40 tys. (!) statystów. Sam koncert był filmowany na ogromnej scenie, na której występowało The Rolling Stones.