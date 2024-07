Podbił Polskę i cały świat. Tak wielkiego przeboju Netflix nie miał

Niestety, mimo że kolejne dwie części "Gliniarza" powstawały już w normalnych warunkach, miały też większy budżet, to właśnie one wyglądają jakby ich scenariusze były "napisany na kolanie". "Gliniarz z Beverly Hills 2" zebrał słabe recenzje, ale na fali sukces oryginału jeszcze stał się przebojem. Trzecia część poniosła już klęskę na całej linii. "Gliniarz z Beverly Hills 3" powstał w 1994 roku i został "wyróżniony" dwiema nominacjami do Złotych Malin – dla najgorszego reżysera i najgorszego sequela.