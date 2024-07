Ponad miliard godzin oglądania. Netflix i najlepszy serial komediowy

Niestety, ilość nie przechodzi w jakość. Najpopularniejszym tytułem VOD pierwszych dni lipca stała się komedia romantyczna "Sprawa rodzinna". Film przedstawia dość nietypowy trójkąt miłosny. Zara (Joey King) rzuca pracę asystentki hollywoodzkiego pożeracza serc Chrisa Cole'a (Zac Efron), co doprowadza do przypadkowego spotkania Chrisa z matką Zary, słynną pisarką Brooke (Nicole Kidman). Mimo dużej różnicy wieku, Brooke i Chris błyskawicznie uświadamiają sobie, że między nimi zaczyna iskrzyć, co ma doprowadzić scenarzystów do komicznych konsekwencji.