Polacy mają do niego słabość. "Najbardziej widowiskowy film roku"

A sam film, cóż, należy do produkcji, które wymagają odpowiedniego podejścia. Jeden z krytyków napisał, że na seansie świetnie się bawił, bo przed wyjściem do kina zostawił mózg w domu. "To najgłupsza widowiskowa produkcja, jaką obejrzałem w ostatnich latach. Absurdalne pomysły pojawiają w niej w takim tempie, że widzowie przestają je dostrzegać. Jednak, gdy przymkniemy oko na fabułę, dialogi, scenariuszowe niedorzeczności, grę aktorów, zwłaszcza wcielających się w negatywne postacie, techniczne niedociągnięcia, to mamy rozrywkę w sam raz na wakacyjny wieczór" – napisał Richard Lawson z "Vanity Fair".