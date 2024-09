Numer jeden w Polsce. Film akcji z ulubionym aktorem Polaków wymiata

"To rodzaj kina, który można opisać jako ‘tak głupie, że aż dobre’. Napakowane po brzegi świetnie zrealizowanymi scenami walki i przemocy, stanowi również przypomnienie tego, po co w ogóle chodzimy do kina na filmy z brytyjskim gwiazdorem. Od zawsze największymi walorami Stathama są jego charyzma i stoicyzm. Choć ta druga cecha przeważnie stoi w kontrze do tego, co dzieje się na ekranie" – napisał Kamil Dachnij w recenzji "Pszczelarza", gdy film miał premierę w kinach.