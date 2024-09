Inna wersja "Kleru". Takiego przeboju Netflix jeszcze nie miał

"Całkiem niegłupi. Nie spodziewałem się, że takiego filmu po Netfliksie, choć niecały potencjał tej historii został wykorzystany. ‘Rozwodnicy’ to jednak ciekawy dodatek do filmu ‘Kler’. Oczywiście nie tej klasy, dużo lżejszy, romantyczno-komediowy, ale też trafnie charakteryzujący kościelną instytucję. Dodatkowy plus za ‘mową końcową’ Mecwaldowskiego" – napisał jeden z widzów.