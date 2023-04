Polacy oszaleli na punkcie tej szmiry. To "bajka" dla dorosłych widzów

Pierwsza człon tytułu filmu może wskazywać, że mamy tutaj do czynienia z produkcją dla młodych widzów. W końcu Kubuś Puchatek to jeden z najpopularniejszych bohaterów książek i filmów dla dzieci. "Miód" też pasuje do znanych nam wszystkim historii, wymyślonych przez brytyjskiego pisarza A.A. Milne. Jedynie słowo "krew" podpowiada, że możemy mieć do czynienia z produkcją, która jest de facto krwawym slasherem.