Są na niego wściekli. Przez niego stracili dziesiątki milionów dolarów

Śmiało można więc mówić o klęsce filmowego projektu. "The Warp" przytacza opinię jednej z osób, które przy nim pracowały: "Dwayne próbuje sprzedać siebie jako kogoś, kto jest większy niż sam film. Jest on jedną z tych gwiazd w branży, która zawsze uważa się za najważniejszą osobą w każdej sytuacji i w każdym pokoju. Zamiast zrobić film, on skupia się jedynie na swojej karierze. Zrażając ludzi do franczyzy, z której wywodzi się jego postać, Johnson okaleczył oba filmy i zaszkodził tym samym całemu DC".