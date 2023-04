Największa niespodzianka roku. Ten film miał ponieść w kinach klęskę

Jest to możliwe, ponieważ "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" zbiera świetnie opinie zarówno od widzów, jak i krytyków i analitycy rynku kinowego spodziewają się, że produkcja fantasy przez dłuższy czas będzie cieszyć się dużą popularnością. Christopher Lloyd z "The Film Yep" napisał: "Obawiam się, że w tym roku nie pojawi się już w kinach obraz, który tak pozytywnie mnie zaskoczy. Można się cieszyć każdą sekundą tego filmu, który jest znakomitą mieszanką świeżego humoru, akcji i ciekawych postaci, z którymi widzowie z przyjemnością się utożsamiają. To może być najlepszy film rozrywkowy tego roku".