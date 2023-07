Polański znów w centrum afery. "To powrót do czasów polowania na czarownice"

"Właściciele kin nie chcą go nawet obejrzeć. Mówią, że lepiej nie umieszczać go w repertuarze. Wygląda na to, że to powrót do czasów makkartyzmu i polowania na czarownice" - powiedziała Michele Halberstadt, dyrektor firmy starającej się dystrybuować film we Francji.