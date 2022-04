Problemy Polańskiego. Aktorzy pod presją, grać będą tylko odważni

Polski reżyser pracuje obecnie nad filmem zatytułowanym "The Palace". Obraz powstaje w szwajcarskiej miejscowości Gstaad. Mimo że zdjęcia trwają już od miesiąca, to wciąż nie udało się skompletować całej obsady filmu. Wygląda na to, że zagrają w nim wyłącznie aktorzy odporni na społeczną krytykę.