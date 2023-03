Poruszające słowa gwiazdora. Wagę sprawy uświadomił sobie dopiero w kosmosie

- Spojrzałem przed siebie, w przestrzeń kosmiczną - opowiadał - i zobaczyłem ciemność. Ale nie taką, jaką znamy z Ziemi. To była naprawdę potworna ciemność. To była śmierć. A potem spojrzałem za siebie, na Ziemię, na ten błysk światła, którym była z tej perspektywy. To było życie. Miałem kilka minut, żeby się nad tym zastanowić i przychodziła mi do głowy tylko jedna myśl: jak to jest możliwe, że nie chronimy tego życia? Nie dbamy o nie?