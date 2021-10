"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" nie jest już nawet horrorem. Możecie nie wytrzymać do końca

Gdzieś na wysokości trzeciego aktu dochodzi do nas, że tym razem zamiast slashera, Kowalski chciał stworzyć… romantyczny ni to horror, ni to dramat spod znaku Tromy (wytwórnia od "Toksycznego mściciela"). To co z założenia miało być przewrotną i groteskową love story z mutantami, okazuje się jednak pełnym zastojów i wymęczonym do granic możliwości filmem o niczym, który spokojnie można byłoby skrócić do średniego metrażu. Albo i lepiej.