"W lesie dziś nie zaśnie nikt". Krwawa jazda na światowym poziomie [RECENZJA]

Polski horror, a w obsadzie Wieniawa, Gąsiewska i ten nieszczęsny Rysio z "Klanu". Już słyszę te westchnięcia. Bo to nie miało prawa się udać, co? A jednak.

Film Kowalskiego trzyma tempo, ma wyrazistych bohaterów, którym chce się kibicować (albo i nie), i co najważniejsze - jest znakomicie zrealizowany. Clou programu, czyli efekty specjalne i charakteryzacja, to najwyższa półka, a bestialstwo i inwencja scen gore miło zaskoczy niejednego fana takich atrakcji. W efekcie dostajemy rasowy, krwawy jak cholera, ale i trzymający w napięciu horror. Tyle i aż tyle.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt" to nie żadne guilty pleasure. To kapitalna zabawa i coś, na co polscy fani kina grozy czekali latami. Miejmy też nadzieję, że to dopiero początek.