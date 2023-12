"Powstaniec 1863", który w kinach już 12 stycznia!

Miałem osobiste powody by wziąć udział w tym projekcie. Jestem Ukraińcem a w tym filmie gram Rosjanina. Reżyser na spotkaniu przed rozpoczęciem zdjęć powiedział, że chce bym zagrał tę rolę, bo w filmie carski oficer nie ma być pokazany sztampowo, czyli bezzębny, z podbitym okiem i bliznami. Wręcz przeciwnie. Oficerska armia to armia nobliwa, mocne wychowanie, dobre koneksje, ale i wielka brutalność. Maniukin, którego gram, nazywany "Katem Podlasia" to postać niezwykle okrutna, dla mnie to było wyzwanie by pokazać nie tylko groźbę, szablę i krzyki, ale i jego chytrość i brutalność. By pokazać, że ten wróg, który miał za sobą prawie bezgraniczne państwo, mógł wysłać do walki tylu ludzi, ilu tylko chciał, był niesamowicie groźny. I mimo wielkiej potęgi tego zła, Polacy mieli tyle odwagi, tyle nadziei, że, mimo minimalnych szans na zwycięstwo, powstali! I, im groźniej wygląda moja postać, jako symbol tej potęgi i zła, tym większe jest ich bohaterstwo.