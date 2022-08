Prowadził największy lombard w Europie. "Tacy jak ja mają mentalność multimiliardera"

Scena 1. "Lombard"

- To nie jest powiedziane, że to jest nasz blender – rzuca do słuchawki Wiesiek, odpowiadając rozgoryczonemu klientowi. – Proszę pana, to jest nie do uwierzenia w takie bajki. Ale proszę pana, co tam panu wypada? Wziąłem ten blender, przewracałem z boku na bok, z góry na dół i nic nie wypadało, a panu coś wypada – broni się Wiesiek. – Blender to blender, ku…wa – rzuca pracownik, Tomek, dmuchając balony na festyn.