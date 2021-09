"Kiedy miałaś 14 lat, to matka namawiała cię do prostytucji?". Obraz rodzinnej traumy

Wyniszczające wzorce

Jacinta wraz z matką odbywają karę więzienia. Dziewczyna za swoje wykroczenia regularnie wraca do zakładu. Tak jak jej rodzicielka, jest uzależniona od heroiny i nie potrafi dostosować się do życia w społeczeństwie. Poznajemy ją w momencie, w którym pragnie zmienić swoje życie. Chce zrobić to dla kilkuletniej córki, przebywającej pod opieką rodziców jej byłego partnera.