Elżbieta Czyżewska i Jerzy Skolimowski. Uchodzili za małżeństwo. Romans trwał latami

Zapewne to Skolimowski był osobą bardziej zaangażowaną w ten związek. Pan Jerzy przykładał ogromną wagę do prezencji Elżbiety. Otoczenie twierdziło wręcz, że to właśnie on "stworzył" Czyżewską. "Kiedy gdzieś wychodzili" – opowiadał Wojciech Solarz – "to mówił jej, jak powinna wyglądać, w co się ubrać, jakie buty, jakiego koloru. Sam był człowiekiem niezwykle ambitnym, myślę, że też trochę na Elkę naciskał, żeby i ona parła do przodu. W domu ją jak gdyby reżyserował, przygotowywał do występów w życiu". Elżbieta obracała się w kręgach, które bardzo imponowały Jerzemu. To ona wciągnęła go do środowiska Studenckiego Teatru Satyryków, gdzie Skolimowski trafił nawet na scenę, bo w jednym z programów, mimo jąkania się, recytował swoje wiersze. To była dla niego nobilitacja.